Вы не поверите, как сейчас выглядит Панченко из «Фактора-2»: от фото этого мачо ноги дрожат
С годами музыкант становится только красивее.
Владимир Панченко прославился на всю страну как солист группы «Фактор-2». В течение нескольких лет он со своим коллегой Ильей Подстреловым покорял стадионы, но после развала группы неожиданно пропал из поля зрения публики.
Как оказалось, Владимир занялся сольной карьерой. В Германии он вместе со своим братом Денисом продолжает выступать как группа «Фактор-2», но делает это практически всегда только в пределах страны. Артист решил не возвращаться в Россию, где, по согласию с бывшим коллегой, гастролирует Подстрелов.
О своей жизни Панченко рассказывает в социальных сетях. Он регулярно делится десятками снимков, в которых показывает творческие успехи и подробности личной жизни. Поклонники же не скупятся на комплименты в адрес артиста, отмечая, что прошедшие годы лишь пошли ему на пользу.
«Отлично выглядишь», «Настоящий артист», «Владимир, вы очень мужественный, обожаю вас», — пишут подписчики.