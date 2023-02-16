Вы не поверите, как сейчас выглядит Панченко из «Фактора-2»: от фото этого мачо ноги дрожат

Владимир Панченко прославился на всю страну как солист группы «Фактор-2». В течение нескольких лет он со своим коллегой Ильей Подстреловым покорял стадионы, но после развала группы неожиданно пропал из поля зрения публики.

Как оказалось, Владимир занялся сольной карьерой. В Германии он вместе со своим братом Денисом продолжает выступать как группа «Фактор-2», но делает это практически всегда только в пределах страны. Артист решил не возвращаться в Россию, где, по согласию с бывшим коллегой, гастролирует Подстрелов.

О своей жизни Панченко рассказывает в социальных сетях. Он регулярно делится десятками снимков, в которых показывает творческие успехи и подробности личной жизни. Поклонники же не скупятся на комплименты в адрес артиста, отмечая, что прошедшие годы лишь пошли ему на пользу.