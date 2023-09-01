Вы не поверите глазам, увидев внучку гениального Юрия Никулина: гены сделали свое дело

Современники характеризовали Юрия Никулина не только как талантливого артиста, но и примерного семьянина. Всю свою жизнь он прожил с единственной женщиной, любимой супругой Татьяной Покровской. В их браке родился сын Максим.

Юрий Никулин скончался в 1997 году, но еще успел увидеть появление на свет двух внуков и единственной внучки. Маленькая Маша была его настоящей отрадой, звезда советского экрана обожал проводить время с девочкой.

Однако после развода Никулина-младшего с женой, малышке запретили общаться с семьей отца, а потом и вовсе увезли за рубеж. И теплая связь дедушки с внучкой полностью оборвалась.

Всю свою сознательную жизнь Мария прожила в Германии, она получила медицинское образование и стала нейрохирургом. При этом, внешне женщина унаследовала характерные черты рода Никулиных. Как считают пользователи Сети, она — женская копия знаменитого артиста.