Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вы не поверите глазам, увидев внучку гениального Юрия Никулина: гены сделали свое дело

Вы не поверите глазам, увидев внучку гениального Юрия Никулина: гены сделали свое дело

1 сентября 2023 12:45
Вы не поверите глазам, увидев внучку гениального Юрия Никулина: гены сделали свое дело

Ее насильно разлучили с дедушкой.

Современники характеризовали Юрия Никулина не только как талантливого артиста, но и примерного семьянина. Всю свою жизнь он прожил с единственной женщиной, любимой супругой Татьяной Покровской. В их браке родился сын Максим.

Юрий Никулин скончался в 1997 году, но еще успел увидеть появление на свет двух внуков и единственной внучки. Маленькая Маша была его настоящей отрадой, звезда советского экрана обожал проводить время с девочкой.

Однако после развода Никулина-младшего с женой, малышке запретили общаться с семьей отца, а потом и вовсе увезли за рубеж. И теплая связь дедушки с внучкой полностью оборвалась.

Всю свою сознательную жизнь Мария прожила в Германии, она получила медицинское образование и стала нейрохирургом. При этом, внешне женщина унаследовала характерные черты рода Никулиных. Как считают пользователи Сети, она — женская копия знаменитого артиста.

Вы не поверите глазам, увидев внучку гениального Юрия Никулина: гены сделали свое дело

«Гены преобладают! Дедушкина внучка», «Как сильно похожа!», «Вылитая Никулина», — пишут комментаторы.

Фото: Russian Look/Global Look Press, кадр из фильма «Великая троица»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше