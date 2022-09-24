Вы не поверите глазам: как теперь выглядит вампир Джаспер из саги «Сумерки»

Франшиза «Сумерки» закончилась ровно десять лет назад. Джексон Рэтбоун исполнил в саге роль Джаспера – но от вампирской бледности в нем не осталось и следа.

Карьера Рэтбоуна в кино не сложилась, после «Сумерек» он снялся в нескольких фильмах, не имевших особого успеха. Зато Джексон Рэтбоун сильно изменился и стал выглядеть очень брутально. Актер подкачался, отрастил усы и бороду и набил себе несколько татуировок.

Сегодня красавчику 37 лет, и он счастливо женат на Шейле Хафсади – вместе супруги воспитывают троих детей.