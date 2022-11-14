Вы не поверите глазам: что стало с красавицей Марысей из фильма «Знахарь»

Она прошла через многое до своего звездного прорыва.

Анна Дымна прославилась благодаря роли Марыси в фильме «Знахарь». Мало кто знает, что фамилия Дымна у польской артистки от первого мужа, оказавшего на нее большое влияние.

Анна Дзядык с детства мечтала стать актрисой и после окончания театральной школы присоединилась к труппе Старого театра в Кракове. Вскоре девушка встретила свою любовь — Веслава Дымну. Но счастье влюбленных длилось недолго – спустя пять лет Анна нашла в квартире бездыханное тело мужа. Ходили слухи, что у Веслава были серьезные проблемы с алкоголем.

В 27 в жизни красавицы случилось еще одно потрясение. Анна Дымна уснула за рулем и попала в аварию – артистка получила серьезные травмы и буквально заново училась ходить. Во всем ей помогал врач-физиотерапевт Збигнев Шота – и вскоре отношения врача и пациентки переросли в любовь. В браке с Шотом Анна родила своего единственного сына Михаила.

Звездную роль в «Знахаре» актриса получила уже после злополучной аварии. Анна Дымна проснулась знаменитой, а вот ее брак трещал по швам. Спустя годы она встретила своего третьего мужа – директора театра Кшиштофа Ожеховского.

Сегодня «Марысе» 71 год. Анна Дымна занимается благотворительностью и даже учредила фонд, который помогает людям с физическими и ментальными особенностями. Также актриса создала для них Фестиваль музыки и театра. Дымну мучает проклятый радикулит, но она старается не забывать о своей главной миссии – помощи другим.