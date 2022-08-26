Вы не поверите: чем обернулся громкий скандал для Натальи Бочкаревой из «Счастливы вместе»

Влияет ли роль на характер самого актера, Наталья Бочкарева знает не понаслышке. Когда исполнительница взбалмошной рыжеволосой матери чересчур сроднилась с образом своей героини, она вляпалась в жуткую историю. Три года назад сотрудники ГИБДД поймали ее с запрещенным порошком в нижнем белье.

Видео с задержания растиражировали СМИ, но сама артистка стала уверять фанатов, что это ложь и спланированная кампания по очернению. Однако на суде женщина все-таки призналась в содеянном и получила штраф в 30 тысяч рублей. Впрочем, такая сумма оказалась только началом — настоящая расплата пришла, когда из-за стресса у актрисы стала отниматься половина лица и когда киностудии и телеканалы прекратили предлагать ей проекты.

«Мои настоящие люди остались со мной. Бог сам разложил мне главных героев из моего окружения в их настоящих образах без масок. Впереди еще много всего интересного, удивительного и прекрасного» — цитирует артистку издание Woman.

Будучи отвергнутой, с проблемами со здоровьем, Бочкарева решила внезапно сменить сферу деятельности и исполнить свою мечту. Вскоре после судебного процесса женщина поступила в академию Строганова на курс по академической скульптуре. Сейчас она уже планирует писать диплом. Также у актрисы стала налаживаться и театральная карьера: Наталья вовсю гастролирует со спектаклями по России.