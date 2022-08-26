Вы не поверите: чем обернулся громкий скандал для Натальи Бочкаревой из «Счастливы вместе»
Теперь актрисе придется работать руками.
Влияет ли роль на характер самого актера, Наталья Бочкарева знает не понаслышке. Когда исполнительница взбалмошной рыжеволосой матери чересчур сроднилась с образом своей героини, она вляпалась в жуткую историю. Три года назад сотрудники ГИБДД поймали ее с запрещенным порошком в нижнем белье.
Видео с задержания растиражировали СМИ, но сама артистка стала уверять фанатов, что это ложь и спланированная кампания по очернению. Однако на суде женщина все-таки призналась в содеянном и получила штраф в 30 тысяч рублей. Впрочем, такая сумма оказалась только началом — настоящая расплата пришла, когда из-за стресса у актрисы стала отниматься половина лица и когда киностудии и телеканалы прекратили предлагать ей проекты.
«Мои настоящие люди остались со мной. Бог сам разложил мне главных героев из моего окружения в их настоящих образах без масок. Впереди еще много всего интересного, удивительного и прекрасного» — цитирует артистку издание Woman.
Будучи отвергнутой, с проблемами со здоровьем, Бочкарева решила внезапно сменить сферу деятельности и исполнить свою мечту. Вскоре после судебного процесса женщина поступила в академию Строганова на курс по академической скульптуре. Сейчас она уже планирует писать диплом. Также у актрисы стала налаживаться и театральная карьера: Наталья вовсю гастролирует со спектаклями по России.