Вы не поняли финал «Бугонии»: почему шедевр Лантимоса называется именно так и при чём тут вообще пчёлы?

3 декабря 2025 15:42
Черная комедия сложнее, чем кажется.

Название фильма «Бугония» отсылает к древнему средиземноморскому ритуалу: быка приносили в жертву, оставляли его тело на солнце — и из разлагающейся плоти, согласно поверью, рождались пчелы. Кажется, метафора очевидна? И да, и нет.

Бугония – это символ перерождения: через распад возникает новая жизнь, хрупкая гармония приходит на смену хаосу.

Йоргос Лантимос встраивает этот архаичный образ в ткань современного мира. Исчезновение пчел, экологический кризис, корпоративный цинизм, конспирологические теории — все это становится этапами коллективного самопожертвования человечества.

Пчелы здесь — индикатор здоровья планеты, нить, связывающая природу и цивилизацию.

Мишель Фуллер: жрица биотехнологической эпохи

В центре ритуала — Мишель Фуллер (Эмма Стоун). Она не жертва, а холодный дирижер происходящего. Ее офис, ее лаборатория, ее решения — все работает как часть механизма, который либо исцелит мир, либо уничтожит его.

Тедди Гац (Джесси Племонс) — проводник обряда. Его вера в инопланетный заговор кажется безумием, но именно он, сам того не понимая, запускает финальный акт.

Он мучительно, с пасторской убежденностью «очищает» мир, уверенный, что уничтожает чудовище. На деле же он — инструмент в руках той, кого считал врагом.

Как визуал и звук усиливают миф

Лантимос превращает бытовую историю в сакральное действо:

  • Композиция кадров: непривычные ракурсы, эффект «рыбий глаз» искривляют пространство, превращая обыденные сцены в ритуальные. Каждый кадр — будто фреска, где герои играют роли в древнем мистерии.
  • Саундтрек: музыка течет как ритуал бугонии — от едва слышного гула до литургических взрывов. Она подчеркивает цикличность: распад, зарождение, возрождение.
  • Цветовые контрасты: холодные тона офисов Auxolith соседствуют с землистыми оттенками подвала, где разворачивается «жертвоприношение». Это визуальное противопоставление цивилизации и природы, разума и инстинкта.

Финал: пчелы вернулись — значит, ритуал завершен

В последних кадрах пчелы спокойно возвращаются в ульи. Это не случайность — это знак: жертвоприношение совершено. Человечество, как разлагающийся бык, уступило место новому циклу.

Что это означает?

Ну, во-первых, что человечество (по крайней мере в фильме) — не центр вселенной. Мишель, раскрыв свою истинную сущность (императрица андромедиан), демонстрирует: люди — лишь эксперимент, который провалился. Их уничтожение — не трагедия, а коррекция курса.

Во-вторых, природа способна жить без нас. Пчелы, выжившие после апокалипсиса, символизируют возрождение. Мир, избавившись от «разрушителей», возвращается к равновесию.

Ну и да: истина в безумии. Тедди, которого все считали сумасшедшим, оказался прав — но его правда стала орудием уничтожения. Лантимос показывает: иногда самые бредовые теории оказываются кошмарной реальностью, которую мы отказываемся видеть. А если и видим, то понимаем совсем неправильно.

Ранее мы писали: Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы

Фото: Кадры из фильма «Бугония» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
