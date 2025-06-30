«Вы не хотите мне платить? Это круто!»: Джон Малкович годами воротил нос от Marvel, и вот почему

Джон Малкович готовится к дебюту в киновселенной Marvel — летом 2025 года он появится в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Однако актеру предлагали роли в супергеройских блокбастерах и раньше, но он неизменно отвечал отказом. Причина? Деньги.

Тяжёлая работа должна стоить дорого

В недавнем интервью GQ Малкович откровенно признался, что его нежелание сниматься в кинокомиксах никогда не было связано с «художественными соображениями». Ему просто не нравились условия.

«Эти фильмы физически сложны… Если тебе предстоит шесть месяцев висеть на кране перед зелёным экраном, плати мне. Вы не хотите мне платить? Это круто, но тогда я просто займусь чем-то другим», — заявил актёр.

Малкович всегда предпочитал театр или авторское кино, а не роли, требующие долгих съёмок на фоне графики. Однако в случае с «Фантастической четвёркой» он сделал исключение — во многом из-за желания снова поработать с режиссёром Мэттом Шекманом, с которым сотрудничал в 2014 году на съёмках «На краю».

Кого сыграет Малкович?

Marvel держит его роль в секрете, но фанаты уже строят теории. В трейлере можно увидеть Малковича с бородой — и многие уверены, что он воплотит Красного Призрака, учёного Ивана Крагова. В комиксах этот советский антагонист пытался повторить эксперимент Фантастической четвёрки, обрёл способность становиться невидимым и даже создал команду суперобезьян.

Какой бы ни была его роль, одно можно сказать точно: если Малкович согласился, значит, Marvel наконец-то предложили ему достойную сделку.

Ранее мы писали: Провалом не стал, до вершин не добрался: новый «Капитан Америка» оказался крепким «середняком»