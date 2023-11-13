Вы не догадываетесь, что с ошибкой произносите эти слова: садятся в лужу даже отличники

Лучше лишний раз проверить себя со словарем.

Русский язык по праву считается одним из самых сложных в мире. Иностранцы, пытающиеся его выучить, сталкиваются со множеством сложностей и проблем. При этом и далеко не все носители могут справиться с особо сложными словами.

Так, одна из сложных сторон языка — свободные ударения. Привычные слова на самом деле могут произноситься совершенно иначе, что и приводит к весьма распространенным ошибкам. Например, нередко можно услышать прилагательное «сливовый» с ударением на второй слог. Однако правильно произносить «слИвовый».

Нередко с ошибкой произносят и популярное слово «диспансер». Носители языка ставят ударение на второй слог, однако правильно — на последний, третий. Схожая ситуация складывается и с глаголом «баловать», ведь правильно ставить ударение также на третий, последний слог.

Помимо этого, в русском языке можно встретить множество других слов, которые вызывают затруднения. И проверить их можно лишь с помощью словаря, который поможет сделать речь правильнее.