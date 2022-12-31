Вы наверняка не знали, что у Снегурочки были родители: их имена смутят донельзя

Пара Снегурочки и Деда Мороза уже стала традиционным символом Нового года для всех ребят. Зимний волшебник вместе с помощницей награждает щедрыми подарками послушных детей. Считается, что девочка в красивой снежно-голубой шубке — это его внучка. Но многие задавались вопросом, а где же тогда родители Снегурочки.

Оказалось, что легенда о юной зимней красавице появилась еще в фольклорных сборниках сказок Александра Афанасьева. Упоминание Снегурочки так восхитило Островского, что он посвятил ей пьесу, которая в итоге стала сюжетом для оперы Римского-Корсакова. И если вчитаться в текст исходной сказки, то у девочки там были родители. Ее папой считался Мороз, а мамой — Весна-Красна. Со временем эта информация просто забылась.

А на детском празднике в СССР Снегурочка впервые появилась в 1935 году. К тому времени новогоднего волшебника уже именовали Дедом Морозом, да и по возрасту помощница годилась ему во внучки, а не в дочки. Поэтому девочка превратилась в сироту, обогретую добротой дедушки.