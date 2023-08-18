Вы наверняка не замечали досадный ляп в «Маше и Медведе»: долго был на виду

От героини мультика можно было ожидать и не такого.

«Маша и Медведь» — самый популярный из современных российских мультиков. Его обожают во многих странах, а каждая серия набирает миллионы просмотров. Но даже такому востребованному проекту не удается избежать ошибок. Зрители то и дело замечают забавные ляпы.

Так, в серии «Дальний родственник», где к Мишке приезжает в гости его китайский кузен Панда, разворачивается настоящая погоня. Непоседливая главная героиня так старается настичь отправившихся на поезд братьев, что пускается за ними на велосипеде. Но вот незадача — Маша едет за животными сзади. А когда догоняет их, то неожиданно оказывается спереди.

Похоже, девочка развернула настоящий план-перехват и настигла беглецов по короткому пути. Хотя, есть и более простое объяснение: аниматоры допустили ошибку. Но народной любви это не умаляет, популярному мультику зрители готовы простить и более крупные ляпы.