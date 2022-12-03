Вы настоящий фанат советского кино, если вспомните имена этих персонажей

Советские фильмы подарили зрителям десятки любимых героев. Шурик, Надя Клюева, Женя Лукашин, - имена персонажей, которые навсегда покорили сердца публики, можно перечислять бесконечно. У каждого сценариста были свои причины назвать героя так или иначе, однако в некоторых случаях имена или фамилии были выбраны с особым подтекстом. В фильме Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или с легким паром!” главный герой собирался отмечать Новый год в компании невесты Гали и неких Катанянов. Последние так и не появились в кадре, а также на протяжении всего остального фильма их фамилия больше не звучала. Можно подумать, что этот фрагмент легендарной новогодней картины не имеет никакого значения, однако на самом деле Эльдар Рязанов таким образом отдал дань уважения многолетней дружбе с товарищем по ВГИКу Василием Катаняном. Они дружили на протяжении всей жизни. Любопытно, что фамилия Катанян упоминается также в фильмах Рязанова “Вокзал для двоих”, “Забытая мелодия для флейты”, “Привет, дуралеи!”.

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