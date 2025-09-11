Меню
Вы настоящий фанат кино СССР, если знали эти 10 фактов о «Джентльменах удачи»: готовьтесь загибать пальцы (фото)

11 сентября 2025 07:00
Время проверить, хорошо ли вы разбираетесь в закулисье любимых картин.

Любите иногда пересматривать старые добрые фильмы? Тогда предлагаем вам интересный интерактив — он покажет, насколько хорошо вы знаете культовую комедию «Джентльмены удачи».

Оказывается, его создание сопровождалось забавными случаями и неожиданными поворотами — настоящий сюжет для отдельного фильма о съёмочном процессе.

Поэтому мы подготовили подборку любопытных фактов об этом, казалось бы, знакомом до мелочей фильме. Как много из них вы уже знали ранее?

Например, слышали ли вы, почему верблюда пришлось искать по всему Самарканду, как манная каша заменяла цемент, и почему некоторые актёры изначально отказывались от ролей?

Листайте карточки, открывайте для себя новые детали о любимом фильме — и, возможно, в следующий раз вы посмотрите «Джентльменов удачи» с ещё большим интересом. Готовы начать?

Ранее мы писали: От Доцента до Жени Лукашина: спорим, вы не знали, что у этих 10 киногероев СССР есть современные «двойники»? (фото)

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
1 комментарий
