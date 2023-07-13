Вы много раз видели внучку Евстигнеева на экране, но даже не понимали этого: вот какая красавица

Софья Евстигнеева долго сопротивлялась судьбе. Ей не хотелось быть актрисой. В планы входило поступление в институт иностранных языков, но сегодня яркая блондинка не представляет жизни без новых ролей.

Кажется, она рождена для актерской профессии. Дед знаменитости — именитый актер Евгений Евстигнеев, а родители Максим Разуваев и Мария Селянская служат в «Современнике». Правда, присоединиться к труппе этого театра Софья отказалась. Ее ждал прославленный МХТ им. Чехова.

Российские зрители не раз видели внучку Евстигнеева на экране, но многие даже не понимали этого. Актриса успешно совмещает работу в театре и съемки в кино и ничуть не жалеет, что так и не стала переводчицей. Нужды в поклонниках представительница известной актерской династии не испытывает: такая талантливая красотка, как она, никого не оставит равнодушным.