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Вы много раз видели внучку Евстигнеева на экране, но даже не понимали этого: вот какая красавица

13 июля 2023 10:45
Вы много раз видели внучку Евстигнеева на экране, но даже не понимали этого: вот какая красавица

Востребована и в кино, и в театре.

Софья Евстигнеева долго сопротивлялась судьбе. Ей не хотелось быть актрисой. В планы входило поступление в институт иностранных языков, но сегодня яркая блондинка не представляет жизни без новых ролей.

Кажется, она рождена для актерской профессии. Дед знаменитости — именитый актер Евгений Евстигнеев, а родители Максим Разуваев и Мария Селянская служат в «Современнике». Правда, присоединиться к труппе этого театра Софья отказалась. Ее ждал прославленный МХТ им. Чехова.

Российские зрители не раз видели внучку Евстигнеева на экране, но многие даже не понимали этого. Актриса успешно совмещает работу в театре и съемки в кино и ничуть не жалеет, что так и не стала переводчицей. Нужды в поклонниках представительница известной актерской династии не испытывает: такая талантливая красотка, как она, никого не оставит равнодушным.

Вы много раз видели внучку Евстигнеева на экране, но даже не понимали этого: вот какая красавица
Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Ловец снов»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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