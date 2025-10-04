Оповещения от Киноафиши
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

4 октября 2025 18:07
Лилу Даллас

Внеземная у нее была не только красота. 

С годами «Пятый элемент» Люка Бессона только становится лучше — как хорошее вино, а его смысл расползается по форумам и Reddit, как вирус. Все мы помним Лилу — сияющую, бесстрашную, загадочную девушку, упавшую в летающее такси Корбена Далласа.

Но кто она на самом деле? Почему у инопланетного оружия лицо Милы Йовович, и зачем Бессон сделал из космического спасителя существо с человеческими чувствами?

«Совершенное создание»: человек как высшая форма жизни

Учёные в фильме находят лишь руку — фрагмент инопланетного существа, но его ДНК оказывается в пять тысяч раз сложнее человеческого.

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

«Это не просто организм, это библиотека», — говорит доктор МакТилберг. Из этой ДНК они собирают существо, которому суждено спасти Землю — Лилу, «Пятый элемент».

Фанаты давно расшифровали этот замысел: Лилу — не богиня, не пришелица и не киборг. Она — идеальный человек, генетический архетип, первооснова всего человечества. Не случайно в храме 1914 года надпись гласит:

«Этот идеальный человек — оружие против зла».

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

В этом вся философия Бессона: спасёт мир не сверхсила, а сама человеческая природа — если она вспомнит, как любить.

Смысл, который пропустили даже фанаты

Лилу не просто оживает в теле Милы Йовович — она учится быть человеком. Она не знает ни языка, ни эмоций, ни боли. В лаборатории она говорит на «божественном языке», но постепенно осваивает английский, историю и ужасы человечества. И когда в её глазах мелькают кадры войн и насилия, она ломается — ведь это знание о нашем виде, за который она должна бороться.

« — Вы, люди, такие странные. — Почему? — Всё, что вы создаете, вы потом разрушаете. — Да. Такова уж человеческая природа».

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

Бессон шифрует это просто: величие человека — не в интеллекте, а в способности любить. Лилу сильнее всех, но без любви Корбена она не может активировать свет творения. Именно признание в любви запускает финальный луч — буквально превращая чувства в энергию.

Почему она выглядит как человек

Фанатская теория объясняет: мондошаваны поместили Лилу в стазис в теле, близком к человеческому, потому что человечество — и есть Пятый элемент. Существа, как Лилу, воплощают наш потенциал. Они — зеркало, в котором мы видим то, какими могли бы быть. Поэтому, когда она воскресает, выглядит как человек: не бог, а напоминание, что в каждом человеке есть божественная часть.

28 лет спустя: как сейчас выглядят актеры «Пятого элемента» — многих уже даже нет в живых (фото).

Фото: Кадры из фильма «Пятый элемент» (1997)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
