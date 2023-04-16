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Вы кошатник или собачник? Этот тест точно определит, какое животное вам лучше завести

16 апреля 2023 12:15
Вы кошатник или собачник? Этот тест точно определит, какое животное вам лучше завести

Какой питомец вам ближе всего по духу?

Мир делится на кошатников и собачников, впрочем, кто-то вполне успешно совмещает в себе и того и другого. Разумеется, каждый человек выбирает себе домашнего питомца исходя из личных предпочтений, однако можно также прислушаться к советам ученых и завести животное исходя из каких-то дополнительных соображений. Так, например, тем, кто хочет завести новые знакомства, эксперты советуют приобрести собаку. Лаборатория домашних животных, существующая при Университете Тафтса (США) провела исследование, в котором выяснила, какое влияние собаки оказывают на общительность своих хозяев и их социальный круг. Выводы оказались достаточно любопытными. Выяснилось, что владельцы домашних собак легко знакомятся с новыми людьми, находят общие темы для разговоров, а также вызывают у окружающих больше доверия. Во время пандемии COVID-19 и локдаунов собачники благодаря своим питомцам продолжали вести более активную социальную жизнь, нежели владельцы других питомцев.

Кто вы по своей натуре - собачник или кошатник? Пройдите наш тест, ответьте на вопросы и узнайте, какого питомца вам необходимо завести (если, конечно, вы еще этого не сделали).

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Елена Королева
Елена Королева
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