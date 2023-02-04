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«Вы королева»: помощница Якубовича пленила мужчин невероятной красотой

4 февраля 2023 10:45
«Вы королева»: помощница Якубовича пленила мужчин невероятной красотой

Некоторые зрители смотрят шоу только ради ее появления.

Телеигра «Поле чудес» выходит на экраны уже несколько десятилетий, и кроме несменного ведущего программы есть и другие значимые герои, без которых просмотр передачи станет не таким занимательным.

Одним из таких незаменимых людей стала помощница Леонида Якубовича. Римма Агафошина на протяжении почти 20 лет открывает специальные карточки с буквами и приносит в студию подарки. Но даже эти простые действия девушка выполняет с невероятным профессионализмом. Каждый выход ассистентки сопровождается овациями, ведь она всегда доброжелательно улыбается и выглядит сногсшибательно. Ради такой красавицы не жалко потратить время и на просмотр всей игры.

Римма всегда собирает десятки восторженных комплиментов от подписчиков и особенно мужчин, восхищенных ее обворожительной внешностью.

«Римма, Вы — королева. Я жду каждую пятницу, чтобы вас увидеть», — написал один из пользователей.

«Вы королева»: помощница Якубовича пленила мужчин невероятной красотой
Фото: соцсети, кадр из программы "Поле Чудес" (1990-2023), Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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