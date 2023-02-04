«Вы королева»: помощница Якубовича пленила мужчин невероятной красотой

Телеигра «Поле чудес» выходит на экраны уже несколько десятилетий, и кроме несменного ведущего программы есть и другие значимые герои, без которых просмотр передачи станет не таким занимательным.

Одним из таких незаменимых людей стала помощница Леонида Якубовича. Римма Агафошина на протяжении почти 20 лет открывает специальные карточки с буквами и приносит в студию подарки. Но даже эти простые действия девушка выполняет с невероятным профессионализмом. Каждый выход ассистентки сопровождается овациями, ведь она всегда доброжелательно улыбается и выглядит сногсшибательно. Ради такой красавицы не жалко потратить время и на просмотр всей игры.

Римма всегда собирает десятки восторженных комплиментов от подписчиков и особенно мужчин, восхищенных ее обворожительной внешностью.