«Вы королева»: помощница Якубовича пленила мужчин невероятной красотой
Некоторые зрители смотрят шоу только ради ее появления.
Телеигра «Поле чудес» выходит на экраны уже несколько десятилетий, и кроме несменного ведущего программы есть и другие значимые герои, без которых просмотр передачи станет не таким занимательным.
Одним из таких незаменимых людей стала помощница Леонида Якубовича. Римма Агафошина на протяжении почти 20 лет открывает специальные карточки с буквами и приносит в студию подарки. Но даже эти простые действия девушка выполняет с невероятным профессионализмом. Каждый выход ассистентки сопровождается овациями, ведь она всегда доброжелательно улыбается и выглядит сногсшибательно. Ради такой красавицы не жалко потратить время и на просмотр всей игры.
Римма всегда собирает десятки восторженных комплиментов от подписчиков и особенно мужчин, восхищенных ее обворожительной внешностью.
«Римма, Вы — королева. Я жду каждую пятницу, чтобы вас увидеть», — написал один из пользователей.