Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи

Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи

9 августа 2025 13:17
Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи

Разобрались в происхождении лучшего генерала Марка Аврелия.

В «Гладиаторе» Ридли Скотта Максимус Децимус Меридий — генерал, который потерял всё и превратился в гладиатора, ведомого жаждой мести. Но на арене его чаще зовут не по имени, а «Испанцем». Почему?

Прозвище кажется странным: ни внешне, ни по имени герой Рассела Кроу не ассоциируется с Испанией, а выглядит, как типичный римлянин. Однако в самом начале фильма он говорит, что его дом — «в холмах над Трухильо».

Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи

Сегодня это город в провинции Касерес на западе Испании. Во времена действия фильма Римская империя охватывала огромные территории, и испанские земли входили в её состав. Для сослуживцев Максимуса его происхождение было достаточно очевидным поводом дать такое прозвище.

Есть и другой нюанс. После пленения он попадает к работорговцам, которых показывают как выходцев с Востока. На фоне других рабов Максимус выделяется цветом кожи, чертами лица — и «Spaniard» могло стать универсальным ярлыком для обозначения «человека с запада». Это прозвище подчеркивало его чужеродность в песчаных городах, окружённых пустыней.

Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи

В итоге «Испанец» стал для публики символом загадочного воина из дальних земель. Но когда он сражается в Колизее за правду, за семью и за Рим, зрители начинают скандировать уже не кличку, а его настоящее имя. И в этот момент он перестаёт быть просто «Испанцем» — он снова становится Максимусом Децимусом Меридием.

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера.

Фото: Кадр из фильма «Гладиатор» (2000)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок? Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок? Читать дальше 9 августа 2025
Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Почти четверть миллиарда долларов заработал Калкин за «Один дома 2», хотя его гонорар был в 46 раз меньше — как же так вышло? Читать дальше 10 августа 2025
«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска «Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска Читать дальше 10 августа 2025
Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров) Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров) Читать дальше 10 августа 2025
Не считал себя маньяком, а СМИ прозвали Конструктором: почему Крамер из «Пилы» начал убивать Не считал себя маньяком, а СМИ прозвали Конструктором: почему Крамер из «Пилы» начал убивать Читать дальше 10 августа 2025
«Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель «Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель Читать дальше 10 августа 2025
Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой» Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой» Читать дальше 9 августа 2025
Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге Читать дальше 9 августа 2025
«На днях посмотрел — до сих пор в депрессии»: Гай Пирс перестал работать с Ноланом после «Помни» — от съемок актер в ужасе по сей день «На днях посмотрел — до сих пор в депрессии»: Гай Пирс перестал работать с Ноланом после «Помни» — от съемок актер в ужасе по сей день Читать дальше 9 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше