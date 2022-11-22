Вы когда-нибудь задумывались над фамилией Шурика? Разгадку нашли в сценарии

Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» вышла в прокат в середине 60-х и впервые представила зрителям Шурика. Комедийный персонаж так сильно понравился советским гражданам, что спустя несколько лет на экраны вышли еще два продолжения о его приключениях, которые уже давно стали классикой отечественного кино. При этом мало кто из нескольких поколений зрителей догадывался, какая же фамилия у главного героя.

Дело в том, что в первых картинах Гайдай не раскрывает эту загадку. Он сразу же знакомит зрителей с Шуриком и даже не пытается озвучить его полное имя. И лишь в третьем фильме «Иван Васильевич меняет профессию» поклонники узнают, что студент стал инженером, которого зовут Александр Тимофеев.

Однако в сценариях фильмов постановщик все же раскрывает тайну. Как оказалось, на первых страницах «Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика» Гайдай представляет зрителю уже знакомого героя и называет его имя полностью.

«Это наш герой и старый знакомый — Шурик Демьяненко», — именно эти строчки можно увидеть в сценарии.

Как уверена часть поклонников, Гайдай решил использовать имя артиста, исполняющего роль Шурика во всех его фильмах. Другие же зрители предполагают, что Тимофеев — это не тот же самый герой, которого зрители видели в предыдущих частях.