Вы когда-нибудь задумывались, какого пола Чебурашка? А Успенский ответил

Эдуард Успенский представил публике Чебурашку в 1966 году. Милый зверек на долгие годы стал любимцем как детей, так и взрослых, но в течение всех этих лет поклонники не догадывались, какого пола знаменитый персонаж.

Сам создатель Чебурашки старался не раскрывать эту тайну, но однажды проговорился и дал намек поклонникам. Как оказалось, он придумал зверька, когда увидел дочь своего друга, когда пришел к нему в гости. В то время маленькая девочка бегала по квартире в новой шубке коричневого цвета и упала, споткнувшись прямо перед художником. Эпизод показался Успенскому настолько комичным, что он тут же придумал Чебурашку. Успенский не отрицал, что популярного героя действительно можно считать девочкой.

«Можно и так сказать», — признавался художник в беседе с «Комсомольской правдой », обсуждая пол Чебурашки.

Имя для персонажа знаменитость придумал также в тот день. Дело в том, что на падение дочери его друг лишь рассмеялся и заявил, что она «чебурахнулась», что на долгое время запало ему в память.