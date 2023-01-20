Вы когда-нибудь видели грудь 34-го размера? Она существует, и это печальное зрелище (фото)

В 47 лет жизнь Тэмми Эрнандес круто изменилась. Она решила усовершенствовать свою прекрасную фигуру и увеличить грудь. Сегодня такой трансформацией трудно кого-то удивить, но девушке это удалось. Бюст женщины после операции достиг 34-го размера.

До этого преображения блондинка была обычной красавицей с довольно привлекательной внешностью. Но ей хотелось выделяться и привлекать еще больше внимания. На свою пластику она потратила 100 тысяч долларов, а конечный результат весил 10 килограммов. Трудно вообразить, как болит спина женщины после долгого рабочего дня.

Однако серьезные затраты Тэмми на операцию и ее физический дискомфорт уже окупились. Она выкладывала свои откровенные фото на специальных сайтах и уже заработала 250 тысяч долларов. Вряд ли после такого легкого заработка она сможет остановиться.

И все же не все готовы платить за снимки женщины. «Неужели такое может нравиться?», «Кажется, что вот-вот лопнет эта красота», — пишут российские пользователи.