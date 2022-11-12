Вы каждый день видите этого дедушку на экранах, но в реальной жизни никогда бы его не узнали

Многие видели рекламу мобильного оператора «Tele2», фишкой которой был брутальный седовласый мужчина, похожий на Деда Мороза. Но у этих роликов есть пара хитростей. Во-первых, «старец» в рекламе не один, а целых два – роль дедули исполнили два актера. Во-вторых, в рекламе играют молодые мужчины, которым нет и сорока.

Первым примерил седую бороду Константин Самоуков.

Артисту 39 лет – вы могли видеть его в фильмах «Балканский рубеж», «Вратарь Галактики» и в сериалах «Лапси» и «Ничто не случается дважды».

Также в рекламе снимался актер и модель Олег Назаров. Этому красавчику 37 лет – и он засветился в шоу «Замуж за Бузову», где боролся за сердце певицы. Также артист сыграл главную роль в сериале «Созвучия любви».