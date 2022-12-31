Вы изумитесь, кем в обычной жизни был Саб-Зиро из «Смертельной битвы» (фото)

В 1995 году на экраны вышел остросюжетный боевик «Смертельная битва», основанный на серии одноименных компьютерных игр. Поклонники до сих пор считают эту экранизацию канонической и даже с удовольствием пересматривают. В главных ролях в фильме засветились Кристофер Ламберт, Робин Шу и Кэри-Хироюки Тагава. А ниндзя-персонажа Саб-Зиро доверили французу Франсуа Пети.

Актер известен тем, что окружил свою жизнь целым рядом легенд, в достоверности которых возникает немало сомнений. Он рассказывал, что обучался боевым искусствам в Японии, начиная с трехлетнего возраста. Когда ему исполнилось 18 лет, Франсуа якобы стал солдатом и принимал участие в военном конфликте в Африке. Там после ранения он оказался в плену на полгода. Будучи частично парализованным, Пети силой воли заставлял мышцы работать и впоследствии стал мастером рукопашного боя.

Франсуа утверждал, что обладает восьмым даном джиу-джитсу и седьмым даном карате-до. А на площадке «Смертельной битвы» он якобы выступал постановщиком боев, поэтому работал как в кадре, так и за ним. Более того, Пети даже довелось поработать врачом в федерации рестлинга, несмотря на отсутствие у него соответствующего образования. Франсуа лечил спортсменов при помощи японской практики шиацу. Последние годы актер с таким послужным списком трудится тренером в фитнес-центре в испанской Малаге.