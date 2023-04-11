Вы испытаете шок: какой растет дочь самого известного панка России (фото)

Нашумевший сериал «Король и Шут» спровоцировал всплеск внимания к Михаилу Горшеневу. Главный панк русского рока ушел из жизни почти десять лет назад, но его личность до сих пор будоражит фанатов. Многим интересно, какой растет единственная наследница бунтаря.

Дочь Горшенева Александра родилась во втором браке рокера с Ольгой Шаботовой. Скоро ей исполнится 14 лет, и многие отмечают, что девушка растет точной копией отца: та же мимика, те же черты лица, тот же узнаваемый взгляд. Фанаты Горшка немало обрадовались, увидев «реинкарнацию» кумира, но их ликование длилось недолго.

Оказывается, Александра не собирается продолжать дело отца. Она не слушает рок, а к творчеству папы относится нейтрально. Девочка предпочитает гламурный стиль, обожает женственный макияж, занимается гимнастикой и пробует себя в качестве модели.

Некоторые фанаты Горшенева восприняли интересы Саши как предательство памяти отца. Ей приходится выдерживать прессинг от пользователей Сети, которые пишут гневные комментарии. В дело даже вмешалась ее мать, публично заступившаяся за дочь.