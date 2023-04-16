Вы испытаете шок: какой «Кавказская пленница» должна была быть по задумке Гайдая (фото)

Главным украшением фильма «Кавказская пленница» стала Наталья Варлей. Актрисе несказанно повезло: роль, которая сделала ее знаменитой, едва не досталась другой. Леонид Гайдай точно знал, какой должна была быть его Нина.

Именитый кинодел без проб утвердил Наталью Кустинскую. Артистка такому повороту событий не обрадовалась. Отказавшись от роли, она отправилась на съемочную площадку картины «Женя, Женечка и „Катюша“». В итоге своенравная звезда не снялась ни там, ни там. Владимир Мотыль отказался от работы с ней, а Гайдай уже попал под чары Варлей.

Гимнастка цирка ловко выполняла любые трюки и охотно щеголяла в кадре в купальнике — зрители точно ничего не потеряли. Напротив, многие уверены, что Кустинская была слишком стара для такой роли. По мнению поклонников ленты, Наталья Николаевна смотрелась бы крайне нелепо в образе молодой и очаровательной студентки, летящая походка которой свела с ума даже осла.