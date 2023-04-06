Вы испытаете шок: какой была дочь Успенской до пластики (фото)

Любовь Успенская — заядлая любительница пластики. Приобщила она к этому и свою единственную дочь Татьяну Плаксину. Звездная наследница кардинально преобразилась внешне, чему предшествовали трагические события.

В 2018 году Плаксина неудачно упала с велосипеда — она разбила себе лицо, повредив челюсть и лишившись пяти зубов. В результате инцидента пострадала не только внешность, но и психоэмоциональное состояние Татьяны. Знаменитость пристрастилась к запрещенным препаратам и начала давать провокационные интервью на ТВ о своей матери.

Зрители отмечали, что Плаксиной нужна помощь врачей — ее беззубая улыбка шокировала публику. Королева шансона простила Татьяне ее скандальные выходки и сделала все, чтобы она вновь была довольна своим отражением в зеркале. После нескольких пластических операций звездная наследница превратилась в эффектную красотку, чьи фотографии собирают в Сети массу восторженных комментариев.