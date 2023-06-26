Вы испортите себе жизнь, если женитесь на женщинах с этим знаком Зодиака

Жены бывают разные: верные и заботливые, нежные и ласковые, сварливые и ленивые и т.д. Как мужчине угадать, на ком остановить свой выбор, с кем связать свою судьбу, чтобы прожить в мире и согласии долгие годы? Астрологи советуют на первом же свидании как бы невзначай выяснить у спутницы, под каким знаком зодиака она родилась. Или же посмотреть ее день рождения в соцсети. Возможно, это знание убережет от роковой ошибки. Рассказываем, кто из зодиакальных дам не создан для роли хранительницы семейного очага.

Близнецы

Обаятельная и кокетливая Близняшка кажется мужчине идеальной спутницей жизни. Такую девушку не стыдно вывести в люди, она хороша собой, образованна, разговорит любого. Однако тут-то и кроется главная загвоздка: в какой-то момент уроженке знака станет интереснее с кем-то еще, кроме избранника.

Ветреность - черта, свойственная многим женщинам-Близнецам.

Представительница знака меняет увлечения, как перчатки, рядом с одним и тем же мужчиной ей быстро становится скучно. От легкой интрижки до бурного романа на стороне этому знаку рукой подать, а там и развод и девичья фамилия не за горами.

Скорпион

Манкая женщина-Скорпион способна лишить мужчину рассудка. Она как сирена, что зачаровывает и зазывает с собой в водные глубины, даром что стихия та же. Многие парни покупаются на сладкие обещания и посулы, а женившись, понимают, что слова избранницы - все равно что вода, одно пустое место.

Очень скоро выясняется, что главой семьи будет не мужчина, а дама-Скорпион.

Повелевать - любимое занятие представительницы знака. Принеси то, подай другое, приготовь ужин… Список поручений от такой женушки может быть бесконечным. В итоге бедный супруг не знает, куда деваться от такой командирши.

Стрелец

С огнем шутки плохи, как и со знаками зодиака, рожденными под этой стихией. Девушки-Стрельцы наделены по-настоящему взрывным характером. Они уверены, что весь мир вращается вокруг них, а когда сталкиваются с критикой и возражениями, даже высказанными в мягкой форме, обижаются и выплескивают свой гнев.

Совместная жизнь с представительницей огненной стихии похожа на пороховую бочку - вот-вот рванет.

Мужчине, который собрался отвести под венец девушку-Стрельца, необходимо обладать недюжинным терпением и стальными нервами. Всем, кто не может ими похвастаться, вряд ли стоит связывать с этим знаком свою судьбу.