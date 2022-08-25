Вы и представить не могли: какое шоу опередило «Дом-2»

Шоу «Дом-2», вышедшее на экраны в 2004 году, ознаменовало собой настоящую эпоху реалити. Вся страна каждый день «подглядывала» за жизнью участников телестройки и в прямом эфире наблюдала, как они строят любовь. Несмотря на то, что с годами популярность проекта несколько угасла, программа «переехала» на другой телеканал и продолжает выходить до сих пор.

Эксперты считают, что успех «Дома-2» объясняется сильной командой, работавшей за кадром. Они сумели создать ситуации, вызывающие интерес зрителей, развивать скандалы, эпатировать поклонников и подбирать для этих целей соответствующих героев. Но, как оказалось, всем этим навыкам сотрудники телепроекта научились на другом шоу, которое «Дом-2» даже опередило.

Как заявила экс-ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова в рамках шоу «Поехали» на «Авторадио», именно на музыкальном проекте зарождались те правила реалити, по которым позже существовали все остальные программы. Телепередача начала выпускаться на федеральном канале с 2002 года и состояла не только из отчетных концертов, но и из ежедневных реалити-выпусков. По словам Чуриковой, позже часть команды, работавшая на первом сезоне «Фабрики звезд», и стала трудиться над съемками «Дома-2».