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Вы и не знали, но в «Великолепном веке» снялся настоящий потомок Османской династии: видна порода

20 июня 2023 15:45
Вы и не знали, но в «Великолепном веке» снялся настоящий потомок Османской династии: видна порода

Артистка далеко не сразу раскрыла свою родословную.

Историческая драма «Великолепный век» стала причиной множество споров не только внутри Турции, но и во всем мире. Историки активно доказывали, что сериал далек от действительности и истории Сулеймана Великого. При этом, как оказалось, в проект приняла участие настоящая родственница правителя.

Так, Сельма Эргеч, исполнившая роль сестры Сулеймана Хатидже, является дальней наследницей правителя. Ее предком был султан Махмуд II, занимавший престол с 1808 по 1839 год.

Первое время артистка активно скрывала свою родословную, но в одном из интервью раскрыла правду. Как оказалось, она родилась в Германии в семье турка и немки, а спустя некоторое время переехала на родину отца. Актерской же карьерой наследница султана посвятила себя не сразу: она долгое время училась заграницей и мечтала стать врачом. Но во время медицинской стажировки начала сниматься в сериалах, что полностью изменило ее жизнь.

Вы и не знали, но в «Великолепном веке» снялся настоящий потомок Османской династии: видна порода
Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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