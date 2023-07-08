Вы и не знали, что сестра Варлей тоже снималась в кино: таких красавиц мало

Наталья Варлей не единственная актриса в своей семье. Младшая сестра знаменитости Ирина вдохновилась ее примером, но так и осталась в тени знаменитой родственницы.

Когда Ирине было 13 лет, она записалась в драмкружок. Дела у начинающей артистки шли как по маслу — Варлей принимала участие в театральных постановках, а через три года получила роль в картине Титова «Вальс».

Однако блестящей карьеры за этим не последовало. Ирина появилась еще в двух лентах: «Преждевременный человек», куда ее взяли вместо беременной сестры, и «Юлька», где у артистки была главная роль. Критики считали, что со временем красавица-актриса превзойдет Наталью, но та решила оставить кино в прошлом.

Варлей посчитала, что актерская профессия слишком непостоянна, поэтому устроилась на работу в Государственный архив. Впоследствии она вышла замуж и стала матерью, а о том, что больше не появлялась на съемочной площадке, никогда не жалела.