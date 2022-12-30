Вы и не представляете, кем в реальной жизни были два кавказца из «Брата»

Фильм Алексея Балабанова «Брат» запомнился зрителям не только злободневным сюжетом и игрой актеров, но и яркими персонажами. Одними из них стали два кавказца, которые отказывались платить штраф в автобусе и устроили разборки с кондуктором.

Как оказалось, этих героев сыграли профессиональные актеры. Молчаливым героем сцены стал Игорь Ламба, для которого это был кинодебют. После фильма Балабанова он появился еще в нескольких проектах, но по-настоящему преуспел на театральной сцене. Артист в течение многих лет гастролировал с пластическими спектаклями по всей Европе, а сегодня занимается преподаванием и изредка принимает предложения режиссеров. Например, его можно было увидеть в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Вторым кавказцем стал Артур Арутюнян, который после окончания Ереванского театрального института пытался построить карьеру в Санкт-Петербурге. В то время в нем режиссеры видели актера для однообразных ролей бандитов, поэтому со временем он вернулся в Армению, где также преуспел на театральной сцене. Он стал настоящей звездой Национального академического театра им. Г. Сундукяна, а для некоторых спектаклей даже делает декорации.