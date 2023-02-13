Вы и не подозревали о связи «Простых истин» и «Интернов»: вот что укрылось от глаз

Сериал «Простые истины» вышел на экраны в 1999 году и стал первым телероманом о жизни школьников на российском телевидении. Миллионы зрителей не отрываясь следили за перипетиями сюжета, а для многих молодых актеров именно этот проект стал карьерным трамплином.

Одним из таких артистов оказался Александр Ильин, который исполнил роль Жени Смирнова, сына учительницы Елены Павловны. Молодой талант прекрасно справился со своей ролью, после чего режиссеры начали приглашать его в другие знаменитые проекты, среди которых, например, «Изображая жертву» и «Дикое поле». На пике же своей карьеры Ильин попал в медицинский сериал «Интерны». В популярном шоу он воплотил образ Семена Лобанова, что сделало его одним из самых известных актеров в стране.

Сегодня преданные фанаты уже не узнают в Ильине того самого Смирнова из любимого сериала. Поклонники отмечают, что прошедшие годы заметно сказались на внешности артиста, которому в «Простых истинах» было всего 16 лет.