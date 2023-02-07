Вы и не догадывались, почему отец дал Раднэру Муратову такое необычное имя

Раднэр Муратов прославился как король эпизодических ролей. Режиссеры часто приглашали его в свои картины, доверяя комичные роли, а зрители осыпали артиста комплиментами. Особенно он запомнился публике по комедии «Джентльмены удачи». При этом многие с недоумением реагировали на имя прославленного актера.

Дело в том, что отцом Раднэра был Зиннат Муратов, который 13 лет возглавлял Татарскую АССР. Талантливый руководитель, он активно развивал республику и был искренне предан идеям коммунизма. А его убеждения распространялись и на личную жизнь.

Так, имя Раднэр расшифровывается как «радуйся новой эре». Других своих сыновей чиновник назвал Родэсом и Лиром, что означает «родился в эпоху социализма» и «Ленин и революция».

С годами же мода за имена-лозунги прошла, и младший наследник Муратова стал «простым» Валерием.