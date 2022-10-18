Вы и не догадывались, кем на самом деле была любовница Ибрагима: Нигяр оболгали

Создатели «Великолепного века» за четыре сезона успели раскрыть множество исторических персонажей и рассказать зрителям их судьбы. Однако далеко не всегда эти истории соответствуют действительности.

Так, зрители познакомились с Нигяр, которую сыграла Филиз Ахмет, в одной из первых серий. Со временем она смогла построить с Ибрагимом-пашой отношения и всю жизнь считала его главной своей любовью. При этом историки уверены, что на самом деле Нигяр прожила совершенно другую жизнь.

Как оказалось, в реальности Нигяр была служанкой в доме любовницы Ибрагима-паши. Однажды она случайно нашла пикантные письма, которые писал визирь своей избраннице. Так как на самом деле Нигяр недолюбливала Ибрагима, она решила раскрыть тайну, но не стала подставлять свою госпожу.

Однажды она собрала все найденные письма и тайно подбросила их Хатидже, супруге Ибрагима, и во дворец султана, а после начала активно сплетничать о его жизни на рынке. Доподлинно неизвестно, как именно отреагировали на неверность Ибрагима-паши, однако спустя некоторое время он был казнен по приказу самого султана. Нигяр же прожила спокойную жизнь в доме Мухсине-хатун, тайной избранницы визиря.