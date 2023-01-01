Вы и не догадывались, как голливудская звезда могла стать Надей Шевелевой

Когда Тимур Бекмамбетов в середине 2000-х приступал к съемкам продолжения «Иронии судьбы», он примерно представлял, кто должен сыграть главные роли. Режиссер надеялся, что новую Надю Шевелеву, дочь Ипполита и Надежды, сыграет голливудская звезда Милла Йовович. По его словам, в оригинальной картине выбор польской актрисы Барбары Брыльской на центральную роль объяснялся необходимостью создания атмосферы нереальности и сказочности. Поэтому и актриса должна была даже внешне казаться «не нашей», отличаться от советских коллег.

Этот эффект Бекмамбетов надеялся продолжить и в своей ленте. Он даже выехал в Лос-Анджелес на встречу с Йовович, но диалог не получился. Тогда постановщику на глаза попался фильм «Адмиралъ» с Елизаветой Боярской и Константином Хабенским в главных ролях. Он оценил ту экранную химию, что существовала между актерами. Более того, постановщик посчитал, что в дуэте они смотрелись даже интереснее, чем по отдельности. Поэтому именно этим артистам он и доверил центральных героев в сиквеле «Иронии судьбы».