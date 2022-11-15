Вы и не догадывались, что скрывают работники ЗАГСа: невесты занервничают

В торжественный день далеко не все идет по сценарию.

Свадебная церемония наполнена множеством ритуалов. Одним из них стал вопрос, который задают жениху и невесте: согласны ли они связать себя узами брака? При этом, как оказалось, работники ЗАГСа скрывают от молодоженов неожиданный секрет.

Дело в том, что в торжественном зале действительно нередко может прозвучать ответ «нет» на самый главный вопрос церемонии. И отказываются чаще всего мужчины, которые часто сомневаются в своем выборе.

«Одно время очень часто, когда спрашивали жениха, согласны ли вы взять в жены, например, Марию Иванову, жених говорил нет», — рассказывают работники ЗАГСа.

При этом иногда таким образом женихи пытаются пошутить. После нескольких секунд ожидания они, смеясь, все же соглашаются стать мужем для своей избранницы, однако гости церемонии обычно не остаются в восторге от такого юмора, а церемония оказывается испорчена.