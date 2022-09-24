Вы хитрый, умный или находчивый? Наш тест легко это определит

Все мы в детстве читали народные сказки, в которых Лиса славилась своей хитростью, Иванушка - находчивостью, а Василиса - умом и премудростью. При этом Лисица нередко оказывалась посрамленной, а вот Иванушка и его возлюбленная выходили победителями из самых сложных испытаний. Из этого можно было бы сделать вывод, что ум и находчивость ценятся больше, чем хитрость, однако это не совсем так. Каждое из этих трех качеств помогает преуспеть в жизни и добиться большего, вот только необходимо понять, в какой ситуации лучше всего прибегнуть к смекалке, в какой нелишним будет хорошенько напрячь мозги и задействовать ум на все сто процентов, а когда стоит пуститься на хитрость. В идеале, конечно же, было бы неплохо совместить все эти качества, поскольку они хорошо дополняют друг друга: ум отвечает за теоретическую часть и помогает найти ответ на вопрос “почему?”, а находчивость и хитрость - за практическую, с вопросами “где и каким образом?”.

Хотите узнать, какое из этих качеств является доминирующим у вас? Пройдите наш честный тест, который подскажет, какой же вы на самом деле - находчивый, умный или хитрый.