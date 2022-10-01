Вы этого точно не знали: какого Онофренкова припомнили в «Вокзале на двоих»

По сюжету фильма «Вокзал на двоих», герой Олега Басилашвили отбывает срок в колонии и вспоминает о том, что произошло с ним незадолго до тюрьмы.

Чтобы достоверно сыграть «зэка», актер на месяц буквально поселился в колонии. Заключенные сразу невзлюбили аккуратного и интеллигентного артиста и делали ему всякие «подлянки»: то толкнут, то ударят исподтишка. Олег Басилашвили терпел, пытаясь наладить контакт. Но один из заключенных все же решил помочь актеру: он поведал, как нужно правильно говорить и держаться, чтобы кино вышло правдивым. В благодарность Басилашвили увековечил фамилию своего «консультанта» в фильме: в сцене, когда Вера будит Платона, он бормочет: «Онофренков, кончай!». Именно так и звали того заключенного.