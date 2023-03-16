Вы этого не знали, но Вицин предсказал свою смерть: вот какие его слова оказались пророческими

Георгий Вицин, сыгравший в кино если не все, то большую часть человеческих пороков, в реальности придерживался здорового образа жизни. Так повелось с детства, когда мать отдала его в лесную школу — своего рода оздоровительный лагерь для детей.

Став взрослым, Вицин не отступил от своих привычек. Попробовал сигарету в 8 лет и больше никогда не возвращался к курению. Следил за своим здоровьем и очень любил йогу: любил стоять на голове по 10 минут ежедневно.

Увлечение йогой роднило артиста с другим знаменитым коллегой по цеху — Савелием Крамаровым с одним лишь отличием. Для экранного Косого йога была правилом, которому следовало подчиняться, если хочешь быть здоровым. Для Хмыря же она была философией.

Вицин действительно верил в то, что любой негатив можно нейтрализовать силой мысли, как вспоминала его дочь. Неизвестно, как сильно «главный алкоголик СССР» преуспел в духовных практиках, но предсказать свою кончину он смог. Во время подготовки к 80-летнему юбилею актер считал все приготовления бессмысленными. «Зачем все это, мне осталось всего три года!» — говорил артист.

Он умер в московской больнице, куда его привезли после спектакля. Если верить поддельным документам (мать поменяла дату рождения, чтобы отдать сына в лагерь, убавив ему один год), получается, что на момент кончины актеру было 83 года.