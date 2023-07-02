Вы этого не знали: 3 факта о балеринах, которые развеют миф об их романтичном образе
Брезгливым не читать.
Балетные шоу прекрасны. Воздушные, почти невесомые танцовщицы поражают зрителей всевозможными пируэтами. Но мало кто задумывается, что за красивыми спектаклями стоят кровь, пот и слезы.
Не стирают костюмы
Наряды балерин стоят очень дорого. Балетная пачка обходится в среднем в две тысяч долларов. Предмет гардероба лишний раз не стирают, предпочитая спрыскивать его спреем.
Ходят с грязной головой
Для танца нужны крепкие прически, которые точно не развалятся во время прыжков.
Чем жирнее волосы, тем удобнее собрать их в пучок.
Поэтому голову балерины моют не чаще раза в неделю.
Не трогают старые мозоли
Из-за постоянного ношения пуант ноги покрываются ранами и натертостями. Бедняжки стараются не прикасаться к мозолям, ведь огрубевшая кожа лучше защищает ноги — и на них образуется меньше волдырей.