Вы этого не знали: 3 факта о балеринах, которые развеют миф об их романтичном образе

Балетные шоу прекрасны. Воздушные, почти невесомые танцовщицы поражают зрителей всевозможными пируэтами. Но мало кто задумывается, что за красивыми спектаклями стоят кровь, пот и слезы.

Не стирают костюмы

Наряды балерин стоят очень дорого. Балетная пачка обходится в среднем в две тысяч долларов. Предмет гардероба лишний раз не стирают, предпочитая спрыскивать его спреем.

Ходят с грязной головой

Для танца нужны крепкие прически, которые точно не развалятся во время прыжков.

Чем жирнее волосы, тем удобнее собрать их в пучок.

Поэтому голову балерины моют не чаще раза в неделю.

Не трогают старые мозоли

Из-за постоянного ношения пуант ноги покрываются ранами и натертостями. Бедняжки стараются не прикасаться к мозолям, ведь огрубевшая кожа лучше защищает ноги — и на них образуется меньше волдырей.