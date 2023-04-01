Вы этого наверняка не знали: вот для чего на советской терке нужна колючая сторона

На кухне, пожалуй, каждой хозяйки есть старая добрая советская терка. У нее появилось немало современных аналогов, но все они оказались куда менее популярны.

Многие будут крайне удивлены, узнав, что пользуются, казалось бы, простым и понятным в применении инструментом не в полной меры. Все понимают, для чего у терки есть четыре стороны с отверстиями разного размера.

Они нужны, чтобы натирать овощи, фрукты и другие продукты питания. Но далеко не все знают, зачем на терке есть колючая сторона.

А используются эти колючки для того, чтобы легко и быстро очистить рыбу от чешуи. Проводится эта манипуляция следующим образом — теркой нужно водить по тушке, двигаясь от хвоста к голове. Всего нескольких подходов будет достаточно, чтобы избавиться от всего лишнего. Единственный минус состоит в том, что чешуя разлетается в разные стороны. По этой причине чистить рыбу лучше в раковине.