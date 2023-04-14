Вы его сразу узнаете: куда пропал сын Михалыча из «Жмурок» (фото)

В черной комедии «Жмурки» каждый герой получился невероятно ярким и запоминающимся. Наверняка все помнят сына бандита Михалыча, пухляша Владика. Эта роль стала первой и последней крупной киноработой для Влада Толочко.

Дело в том, что после съемок в «Жмурках» у юноши не срослось с актерством. Несколько раз он снялся в «Ералаше», после чего ушел из индустрии. Толочко отучился на юриста и устроился в суд. Помимо основной работы Влад занимается разведением кур и кроликов — фермерство стало для него прибыльным делом.

Со времен «Жмурок» Толочко совсем не изменился. Он остался таким же пухляшом с двойным подбородком и узнаваемой челкой. Так что узнать в толпе Владика, которого «мамка заругает», проще простого.

На съемки «Жмурок» Толочко попал случайно. Режиссер Алексей Балабанов искал тучного школьника с лукавым взглядом, и Влад подошел идеально. Так Толочко стал экранным сыном Никиты Михалкова, с которым они вместе делили одну гримерку. О таком карьерном старте мечтали бы многие, но, увы, дальше этого дело не пошло.