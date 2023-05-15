Вы его не узнаете: молодой Зайцев своей красотой превосходил любых звезд Голливуда (фото)
Редкое фото удивило поклонников.
Модельер и основатель собственного дома моды Вячеслав Зайцев ушел из жизни на 86 году жизни. Но еще недавно друзья поздравляли его с 85-летним юбилеем, публикуя памятные снимки. Среди бесчисленного количества поздравлений особенно выделялось одно — от Владимира Винокура. Фотография, сделанная 40 лет назад, показала фешн-дизайнера совсем с другой стороны.
Красавец в светлом «пижонском» костюме — таким Зайцева еще не видели. На лице молодого модельера искренняя и задорная улыбка. Очевидно, что в компании Льва Лещенко, Владимира Винокура и их жен и быть иначе не может. Свою публикацию артист тогда сопроводил праздничным напутствием.
«Дорогой Славик, поздравляю тебя с „совершеннолетием“, живи долго!» — написал юморист. Также он поблагодарил модельера за платье, сшитое для его супруги.
Подписчики тут же начали расхваливать подтянутую фигуру Зайцева.
«Какой худенький», — писали в Сети, сопровождая комментарии «огненными» эмодзи. «Замечательный человек! Несмотря на все свои недуги, просто обаял нас всех. Ни вычурности, ни высокомерия — какой-то свой, уютный, домашний», — рассказал один из комментаторов о впечатлениях от встречи с модельером.