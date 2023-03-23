Вы ее просто не узнаете: как Распутина выглядела в молодости (фото)

Маша Распутина приехала покорять столицу из Сибири и пробилась на сцену без покровительства. С момента, когда она окончила школу в деревне Уроп, прошло более 40 лет.

С детских фотографий на зрителя с хитрым прищуром смотрит очаровательная брюнетка с волосами, собранными в аккуратный хвост. Это маленькая Алла (настоящее имя артистки), совсем не похожая на разбитную и эпатажную исполнительницу Распутину.

В интервью 1996 года певица рассказывала, что выезжала на сцену буквально на всем, что движется: на бронетранспортере, танке, вертолете и белом коне. Тогда очаровательная звезда эстрады предстала перед журналистами в белом костюме и берете, кокетливо сдвинутом набок. Впрочем, яркий макияж позволял рассмотреть, что в ее внешности произошли перемены.

Сама эстрадная дива тему пластических операций предпочитает обходить стороной. Однако изменение формы носа (исчезла горбинка, уменьшился кончик), увеличившийся бюст и более четкая форма скул видны даже неискушенному в бьюти-процедурах специалисту.