Вы едва узнаете Марка Грина из «Скорой помощи» в этом подтянутом старичке

Драма NBC «Скорая помощь» до сих пор не утратила популярности среди зрителей. Одной из звезд проекта стал актер Энтони Эдвардс, воплотивший доктора Марка Грина.

Свою работу над сериалом он завершил 20 лет назад. За прошедшие годы артист сильно изменился. Эдвардс постарел, но, к удивлению поклонников, выглядеть хуже не стал.

Далеко не все узнают Грина в том подтянутом старичке, каким он запечатлен на своих новых фотографиях, оказавшихся в Сети. Актер обзавелся седой бородой и морщинами, но при этом не утратил былого очарования.

Стоит отметить, что Эдвардс был единственным из каста проекта, кто удостоился за свою работу премии «Золотой глобус». При этом актеру удалось не только получить признание своего таланта, но и наладить личную жизнь.

За плечами знаменитости развод с Джанин Лобелл, с которой Эдвардс воспитывал четверых детей. В 2021 году втайне от широкой публики актер снова женился. Его избранницей стала актриса Мэр Уиннингэм.