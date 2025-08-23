Меню
«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»

23 августа 2025 08:27
Объяснил так, что теперь глупо выглядят сами фанаты.

В соцсетях разгорелся спор вокруг нового фильма «Супермен» — фанаты нашли ляп, который, как им кажется, рушит всю логику. На одной из ключевых сцен зрители зацепились за деталь: Супермен сталкивается со своим клоном в костюме Ультрамена, но не распознаёт его, хотя у героя есть рентгеновское зрение.

Что пишут о ляпе в Сети

Пользователь Daniel Dami Biu написал в соцсетях.

«У Супермена рентгеновское зрение. Но он не заметил, что это его клон — это ленивый сценарист или просто самый тупой фильм о супергероях в истории?»

Пост взлетел моментально: 3,5 миллиона просмотров за сутки, тысячи репостов и сотни комментариев. Большинство согласились — сценаристы явно «прошляпили» деталь, которая давно закреплена в каноне.

Ответ Лекса Лютора

Но ситуация приняла неожиданный оборот, когда в обсуждение вмешался официальный аккаунт Лекса Лютора — антагониста Супермена в новой картине. Ответ оказался в духе персонажа, язвительным и унижающим.

«Я три года планировал уничтожить Супермена. Изучил каждое его движение. Создал карманную вселенную, чтобы разрушить его репутацию в сети, и даже клонировал его. Но вы думаете, я настолько глуп, чтобы не обшить его костюм свинцом?»

Этим твитом разработчики как будто одновременно и закрыли вопрос, и подлили масла в огонь. Фанаты разделились: одни восторженно отмечают, что такая интеграция персонажей в соцсети создаёт иллюзию живого мира DC, другие считают, что создатели фильма просто «заделывают» сюжетные дыры, прикрываясь шутками.

На этом Лютор не остановился. Вслед за первым твитом он добавил:

«Даже если бы я этого не сделал, Супермен увидел бы примерно столько же своим рентгеновским зрением», — прикрепив фото черепной коробки.

Фанаты восприняли это как троллинг в чистом виде. Подключились мемы, а хэштег #LeadSuitGate уже за сутки набрал сотни тысяч упоминаний.

Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов.

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)
Игорь Мустафин
