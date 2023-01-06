Вы досмотрели знаменитую «Тропиканку» до конца? Финалом остались недовольны все

В 1994 году все от мала до велика смотрели сериал «Тропиканка». У этой истории любви девушки из богатой семьи по имени Летисия и бедного моряка Рамиру был весьма неожиданный для зрителей конец.

На протяжении 193 серий главные герои преодолевают трудности на пути к счастью. Они влюбились друг в друга, будучи совсем юными, но потом жизнь развела их в разные стороны. Бывшие возлюбленные встретились спустя 20 лет, и страсти разгорелись с новой силой.

При этом главные герои успели обзавестись детьми от других своих избранников. Сын Летисии и дочь Рамиру проживали свои любовные приключения, невольно вмешивая в них родителей. Казалось, это объединит возлюбленных, которые, наконец, сыграют свадьбу, ведь именно так заканчивались другие теленовеллы. Однако в этот раз вышло иначе.

В финале Летисия готовится снова стать матерью. Она ждет ребенка от архитектора по имени Франсуа. Именно он, а вовсе не Рамиру, и стал ее мужем.