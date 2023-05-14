Вы даже не подозреваете, зачем на самом деле кричат «Горько!» на свадьбах

Многие свадебные обычаи появились еще несколько веков назад. В те времена каждое действие на торжестве носило сакральный смысл и даже возгласы «Горько!» звучали далеко не просто так.

Как оказалось, кричать «Горько!» во время поцелуя жениха и невесты было необходимо, чтобы поддержать девушку. Таким образом все собравшиеся подчеркивали, что ее переход в новую семью будет непростым, «горьким», поэтому первое время ей будет очень тяжело.

И в противовес ее будущим страданиям было принято «сластить вино». Этот ритуал, как пишет портал Культура.рф , показывал, что невеста и жених все же будут жить счастливо и справятся со всеми невзгодами. И на празднике все гости дарили молодым сладости, акцентируя внимание на новом этапе жизни девушки. Как уверены исследователи, возгласы «Горько!» становились одним из самых важных ритуалов вечера, ведь обращали внимание на новый социальный статус невесты.