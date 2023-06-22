Вы даже не подозреваете, откуда пошло название докторской колбасы: врачи ни при чем

Мы так привыкли есть «Докторскую» колбасу, что даже не задумываемся, почему она так называется. Очевидно, что делают ее не из докторов. Так из чего же тогда?

На самом деле название сорта «Докторская» было введено еще в 1936 году. Такая колбаса считалась самой легкой и полезной и предназначалась она для диетического питания. Согласно официальной рекомендации врачей, ее нужно было есть больным, которые подорвали свое здоровье во время Гражданской войны. Колбасу делали из говядины и нежирной свинины. Иными словами, эта колбаса была не «из докторов», а «от докторов».

С тех пор рецепт самой популярной советской колбасы, конечно, сильно изменился. Назвать ее диетическим продуктом язык уже не поворачивается. В магазинах можно найти десятки видов «Докторской» от разных производителей, но ни одна из них не подойдет тем, кто следит за своим здоровьем.