Вы даже не догадываетесь: только так можно было называть мальчиков в Древней Руси

Определиться с именем было далеко не так просто.

Жизнь во времена Древней Руси была полна многочисленных правил и законов, которым подчинялись все, независимо от статуса и положения. И распространялись эти нормы практически на все аспекты жизни, а в особенности на выбор имени для юных поколений.

Так, называть мальчика можно было лишь ориентируясь на нормы. Нельзя было взять имя живого родственника. Считалось, что в таком случае его дух перейдет в новое тело к новорожденному. Запрет распространялся и на собственное имя. Но можно было — в честь дяди по отцовской или материнской линии, так как это должно наладить между ними отношения.

Не возбранялось брать иностранные имена.

Особой популярностью пользовали заимствования из Скандинавии. Но в любом случае нужно было внимательно изучить значение имени: например, Изяславами называли преимущественно вторых сыновей в семье.

Помимо этого, ориентироваться необходимо было и на церковный календарь, а также на судьбу других его носителей. В Древней Руси не поощрялись имена людей с тяжелой судьбой или мучеников, так как считалось, что это определяет судьбу младенца.