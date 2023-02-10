Вы дар речи потеряете, увидев новое лицо звезды «Операция "Кооперация"» (фото)

Криминальная комедия «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» стала предпоследней работой великого Леонида Гайдая. Картина в одночасье превратила малоизвестных актеров Дмитрия Харатьяна и Ирину Феофанову во всенародных любимцев. Если карьера экранного Дмитрия Пузырева сложилась удачно, то об исполнительнице главной роли этого сказать нельзя.

Пик популярности Феофановой пришелся на конец 80-х и 90-е. Она снималась в фильмах «Мы — ваши дети», «Черный коридор» и «Под куполом цирка». А после выхода гайдаевской ленты Ирина была признана лучшей актрисой года. В 90-е с участием Феофановой вышли нашумевшие картины «Сын за отца» и «Стрелец неприкаянный». В 2000 году ее карьера пошла на спад.

В личной жизни Феофановой тоже не повезло. Ее первый избранник погиб после аварии, а со вторым партнером отношения не сложились из-за его неконтролируемой ревности к коллегам по кино. За прошедшие годы некогда обворожительная и сексуальная артистка изменилась до неузнаваемости. Виной тому стали пластика и бьюти-процедуры, превратившие лицо Феофановой в маску. Теперь у 56-летней актрисы перекачанные губы, перетянутое лицо и несуразный вид.